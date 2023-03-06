Упродовж найближчих днів російська пропаганда ретранслюватиме у свій та інтегруватиме в український та західний інформаційний простір фейки.

Актуально Росіяни спонукають ЗСУ до відходу з Бахмуту: чому їм це не вдається

Про що брехатимуть пропагандисти

1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.

2. "Бахмут оточений підрозділами росіян". Згідно з цим наративом, щодня з'являтимуться повідомлення про повне оточення Бахмута і все частіше вживатимуть маргінальний термін "котел". При цьому наратив про "котел" практично завжди поєднуватимуть з наративом про втрати.

3. "ЗСУ поспіхом і хаотично залишають Бахмут". Згідно з цим наративом, буде поширюватися неправдива інформація про те, що ЗСУ "втікають" з міста часом навіть усупереч наказам командування, тобто, не підкоряються наказам, дезертують, самовільно залишають позиції.

4. "Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через Бахмут перебувають у жорсткій конфронтації та взаємній ворожості". В принципі, цей фейк існує ще з лютого 2022 року, але зараз йому додадуть додаткових життєвих соків.

Біля Бахмута ніколи не було легко

Всі ці фейки і маніпуляції будуть реалізовуватися за допомогою використання як інформаційних майданчиків сірого сегменту, так і ЗМІ. Особливо в межах коментарів та інтерв'ю деяких джерел, що заслуговують на довіру, але зберігають анонімність.

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Наприклад, "солдат/командир" підрозділу ЗСУ з-під Бахмута розповів про "колосальні втрати". "Джерело" в ОП розповіло на умовах анонімності про "конфлікт" Зеленського та Залужного. "Військовослужбовець" з Бахмута, який побажав залишитися невідомим, розповів про "оточення".

У цьому контексті зазначу, що ситуація у районі Бахмута і справді важка. Але вона ніколи й не була простою. Проте ми повинні зберігати критичне мислення та не піддаватися на провокації російської пропаганди, довіряючи виключно офіційній, перевіреній інформації.

Збереження інформаційної гігієни, послідовний аналіз інформації та джерел, а також зіставлення з офіційними заявами та перевіреними джерелами, є запорукою перемоги не лише на інформаційному полі бою, а й у реальному.