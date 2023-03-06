Китай вважає Росію молодшим партнером

У нас звикли з інтересом читати знамениті стратагеми ледь не як анекдот, не усвідомлюючи до кінця, що це цілком реальний підхід, реальний спосіб мислення. У ньому хитрість – основна чеснота.

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Надурив когось – молодець, одержав більше доходу – ще раз молодець. Тому очікувати прямолінійних ходів від представників цивілізації, яка тисячоліттями займалася розбудовою складних та хитрих ходів, я б не став.

Головне, що треба розуміти: Китай вважає Росію молодшим партнером, який все виразніше перетворюється на колонію та сировинний придаток. Іронічно, що у такій ролі сам Китай виступав для росіян понад сторіччя тому.

Китай цілком влаштовує ізоляція путінського режиму. Ізоляція, але не розпад та загибель, від якої вигоди для Китаю можуть зменшитися. А вигода – це найважливіше.

Пекін хоче надурити всіх

Те, що Китай активніше почав включатися у процес, як на мене, має свідчити, що загроза розпаду та загибелі путінського режиму для них зараз може видаватися цілком реальною. Отже, режим Владіміра Путіна треба підтримати, аби він не зазнав краху. Але зробити це так, аби мінімізувати ризики для себе. Тобто, не зазнати потенційних втрат від санкцій.

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Витік інформації про те, що Китай готується давати Росії зброю, мав показати Кремль не дуже надійним союзником. Це не означає, що Китай відмовиться від підтримки режиму, але робитиме це значно прихованіше. У будь-якому випадку вони будуть дуже ретельно зважувати всі ризики й вигоди для себе, а якщо будуть щось давати Росії, то намагатимуться надурити всіх, максимально все приховувати та мінімізовувати ризики.

Тому жодного ленд-лізу від Китаю я б не чекав, але якісь механізми підтримки режиму Путіна, який стрімко перетворюється на банкрута, вони цілком можуть шукати. Механізми, розраховані на хитрість.