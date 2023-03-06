Чому Сили оборони України перебувають у перехідному періоді

Одночасно в голові громадянина повинні уживатися повідомлення про те, як внаслідок дій ворога повільно, але все ж просідає оборона Бахмуту. При цьому наші сили оборони успішно відбивають атаки ворога в напрямках Куп'янська, Лиману, Авдіївки та Вугледару. Як так?

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Якщо просто, то це через два моменти. З нашого боку через те, що наші сили оборони зараз в певному перехідному періоді. Професійні сили, які зустріли 24 лютого 2022 року, і сформований в межах проведення АТО/ООС резерв не безлімітні. Загиблі, поранені, виснажені морально і фізично.

З іншого боку – приплив нових сил, частина із яких через різні фактори (брак професійних кадрів підготовки, необхідність постійно гасити пожежу через активні бойові дії, недбальство) немає того рівня підготовки, як хотілося б.

Тут починає працювати інший фактор. Ворог таки робить певні висновки, шукаючи слабкі місця в обороні й діє на стиках. Він посилає ненавчених новобранців знаходити слабкі місця і змушує відступати більш підготовлених через загрозу зайти із флангу/тилу. Так ми власне просідаємо під Бахмутом із початку 2023 року.

Росіяни не зможуть масштабувати успіхи

Але треба розуміти декілька моментів. Перше – у ворога такі ж проблеми як і в нас, але ще більших масштабів через втрати професійної армії 2022 року. Як наслідок, нічого не виходить біля Куп'янська, Лиману, Авдіївки, Вугледару в межах наступу, який стартував в кінці січня.

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Друге – це те, що більші успіхи навколо Бахмуту масштабувати московитам буде важко. Якби було легко, то були б результати. Так, як Московія воює під Бахмутом, війни не виграються. Треба швидкі маневровні наступальні операції з оточенням/знищенням великих угруповань сил і захопленням великих територій. Цього немає і не буде.

Ми переможемо не тому, що не робимо помилок. Робимо, на жаль, через сукупність об'єктивних і суб'єктивних речей. Однак ворог робить ще більше помилок. Вони більш масштабні й серйозні.