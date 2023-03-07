Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, наразі у Путіна нема активної опозиції в Росії. Усі незгодні з диктатором або поїхали за кордон, або сидять мовчки.

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Путін не шукає наступника

Тизенгаузен переконаний, що Путін дійсно отримає більшість голосів серед росіян. У диктатора зовсім нема опозиції, яка могла б розвивати свою політичну кар’єру на антивоєнній риториці. Усі незгодні з режимом або поїхали за кордон, або сидять мовчки.

Політтехнолог зазначив, що російський диктатор не готовий відмовитись від влади. Раніше у нього був технічний президент Дмітрій Медведєв, але наразі Путін не планує передавати посаду ще комусь. Диктатор обрав для себе місію "вічного правителя".

Він вирішив, що це його місія, а він "надлюдина" і буде правити до кінця своїх днів. У мене відчуття, що він взяв на себе місію "вічного правителя Росії",

– вважає він.

Борис Тизенгаузен відзначив, що історія має багато прикладів, коли трансфер влади погано закінчився для диктаторів. Саме тому Путін боїться передавати комусь крісло президента.

"Буде намагатися правити. Можливо, посадить когось максимально близького. До війни він намагався "запхнути" в політику одну зі своїх дочок. Я думаю, що ще через вибори він буде висувати когось із максимально наближених до себе людей", – додав політтехнолог.

Тизенгаузен про вибори президента у Росії: дивіться відео

Хто може бути наступником Путіна

Тизенгаузен підкреслив, що Путіну потрібен прогнозований та керований наступник. Політтехнолог припустив, що диктатор може обрати кандидата на цю роль серед вихідців КДБ.

"Частково ця структура і привела Путіна до влади. Ця структура протягом всієї каденції Путіна фактично взяла під контроль його найближче оточення", – сказав він.

Ситуація у Росії: коротко