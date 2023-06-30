Такое мнение 24 Каналу выразил американский политолог Рамиз Юнус. Он убежден, что решение о мятеже Пригожин принимал не один, за ним стояла группа конкретной "башни".
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Российской оппозиции не существует
По мнению американского политолога, преемником российского диктатора Путина станет представитель политической элиты.
Забудьте о существовании российской оппозиции. Из этого делают что-то такое, хотя у России нет даже такого представителя, как Светлана Тихановская. Хотя она тоже не представляет сильной и харизматической личности. Это тоже мыльный пузырь, который накачивается странами Запада,
– сказал Юнус.
Первый президент России Борис Ельцин выбирал своего преемника из политической элиты. Тогда договорились на компромиссной фигуре – Путину.
Теперь в России идет противостояние и пока конкретного персонажа нет. Однако это будет игрок политической элиты, с которым согласятся все.
"Кто будет? Однозначно представитель этой системы, но именно сегодня никто сказать не может. Это может быть и Патрушев, и Бортников или даже из тех, чьи фамилии не появляются", – добавил американский политолог.
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Последствия мятежа Пригожина: коротко
- Попытка мятежа Пригожина началась 23 июня. Но уже 24 июня при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко ситуацию удалось уладить. Вагнеровцам и Пригожину обещали амнистию, но последний должен был уехать в Беларусь.
- Во время развертывания мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина. К тому же глава ГУР Кирилл Буданок подтвердил, что украинская военная разведка давно знала о намерениях совершить подобные действия внутри России.
- Российский Центр следователей досье получил документы, свидетельствующие о том, что у российского генерала Сергея Суровикина была связь с ЧВК "Вагнера". Более того, он был VIP-член террористической организации.