Такое мнение 24 Каналу выразил американский политолог Рамиз Юнус. Он убежден, что решение о мятеже Пригожин принимал не один, за ним стояла группа конкретной "башни".

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Российской оппозиции не существует

По мнению американского политолога, преемником российского диктатора Путина станет представитель политической элиты.

Забудьте о существовании российской оппозиции. Из этого делают что-то такое, хотя у России нет даже такого представителя, как Светлана Тихановская. Хотя она тоже не представляет сильной и харизматической личности. Это тоже мыльный пузырь, который накачивается странами Запада,

– сказал Юнус.

Первый президент России Борис Ельцин выбирал своего преемника из политической элиты. Тогда договорились на компромиссной фигуре – Путину.

Теперь в России идет противостояние и пока конкретного персонажа нет. Однако это будет игрок политической элиты, с которым согласятся все.

"Кто будет? Однозначно представитель этой системы, но именно сегодня никто сказать не может. Это может быть и Патрушев, и Бортников или даже из тех, чьи фамилии не появляются", – добавил американский политолог.

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