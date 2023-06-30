Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что Владимир Путин заявлял о том, что все "объединились вокруг руководителя" страны-агрессора.

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"Он же сказал – официальная версия уже дана, что "все органы сработали так, как надо. Все проявили "героизм", все защитили Путина". Теперь всех наградят, повысят в званиях", – сказал Жирнов.

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Путин не наказывает никого

Также им могут дать деньги и новые квартиры. А вот главным "победителем" в его клане может быть руководитель росгвардии Виталий Золотов. Ведь, по словам Жирнова, похоже, что другие сотрудничали достаточно активно с главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным. Зато Золотов, возможно, где-то сделал себе "алиби" и меньше всех "загрязнился".

Видите, как петух ходил, хорохорился. Говорил: "Мы теперь танки получим, бронетранспортеры. Все, что эти козлы проиграли, – все теперь наше будет". Золотов был очень доволен этим делом. Другие знали, что им стоит пока отсидеться. Путин никогда никого не наказывает,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

К примеру, российский генерал Александр Лапин, ранее командовавший группировкой российских войск "Центр", стал руководителем главного штаба сухопутных войск страны-агрессора. Хотя именно его закидывали "сдачу" украинским бойцам Изюма и Купянска на Харьковщине.

"Это что, наказание? Путин кого наказал? Кого, где, когда? Он может слабого наказать", – добавил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

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