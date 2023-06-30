Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що Владімір Путін заявляв про те, мовляв, усі "об'єдналися навколо керівника" країни-агресорки.

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"Він же сказав – офіційна версія вже дана, що "всі органи спрацювали так, як треба. Усі проявили "героїзм", усі захистили Путіна". Тепер усіх нагородять, підвищать у званнях", – сказав Жирнов.

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Путін не карає нікого

Також їм можуть дати гроші та нові квартири. А от головним "переможцем" в його клані може бути керівник росгвардії Віталій Золотов. Адже, за словами Жирнова, схоже, що інші співпрацювали досить активно з ватажком вагнерівців Євгенієм Пригожиним. Натомість Золотов можливо десь зробив собі "алібі" та менше за всіх "забруднився".

Бачите, як півень ходив, приндився. Казав: "Ми тепер танки отримаємо, бронетранспортери. Усе, що ці козли програли, – усе тепер наше буде". Золотов був дуже задоволений цією справою. Інші знали, що їм варто поки що відсидітися. Путін ніколи нікого не карає,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

Наприклад, російський генерал Алєксандр Лапін, який раніше командував угрупованням російських військ "Центр", став керівником головного штабу сухопутних військ країни-агресорки. Хоча саме йому закидували "здачу" українським бійцям Ізюма та Куп'янська на Харківщині.

"Це що, покарання? Путін кого покарав? Кого, де, коли? Він може слабкого покарати", – додав ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

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