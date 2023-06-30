Кроме Суровикина, еще как минимум 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков также являются VIP-членами ЧВК "Вагнера". Кроме того, Суровикин мог знать о планах Пригожина относительно военного мятежа.

Смотрите также Куда делись российские генералы: Reuters анализирует слухи после мятежа Пригожина

Суровикин имел связи с вагнеровцами

Суровикин не появлялся на публике с минувшей субботы, когда он опубликовал видео, в котором умолял главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина прекратить его бунт. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

В ЧВК "Вагнера" не ответили на запрос CNN о роли Суровикина. Пока непонятно, что предусматривает VIP-членство Вагнера, в частности, какая финансовая выгода.

Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и боевиков Пригожина.

Обратите внимание! Суровикин с начала октября 2022 года командовал оккупационными войсками России в Украине. Ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. С января 2023 года он был отстранен от должности командующего войсками и стал командующим ВКС России.

"Генерала Армагеддона", вероятно, задержали