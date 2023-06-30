Кроме Суровикина, еще как минимум 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков также являются VIP-членами ЧВК "Вагнера". Кроме того, Суровикин мог знать о планах Пригожина относительно военного мятежа.
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Суровикин имел связи с вагнеровцами
Суровикин не появлялся на публике с минувшей субботы, когда он опубликовал видео, в котором умолял главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина прекратить его бунт. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.
В ЧВК "Вагнера" не ответили на запрос CNN о роли Суровикина. Пока непонятно, что предусматривает VIP-членство Вагнера, в частности, какая финансовая выгода.
Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и боевиков Пригожина.
"Генерала Армагеддона", вероятно, задержали
- В Financial Times предполагают, что Суровикин мог быть посредником в конфликте Пригожина и российского минобороны. Отмечают, что генерал сам конфликтовал с минобороны за что и получил понижение в должности.
- Когда вагнеровцы начали мятеж, Суровикин записал к ним видео, а впоследствии исчез. Говорится, что он уже несколько дней не выходит на связь даже со своими родственниками. Также не отвечает и охрана Суровикина.
- Ранее сообщалось, что Суровикина могли задержать еще 25 июня. Появилась информация, что он может находиться в городе Лефортово. В то же время, тогда информацию активно опровергали.
- Кстати, в сети уже остроумно отреагировали на эпопею с "не арестом" Суровикина.