Окрім Суровікіна, ще щонайменше 30 інших високопоставлених російських військових та розвідників також є VIP-членами ПВК "Вагнера". Крім того, Суровікін міг знати про плани Пригожина щодо військового заколоту.

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Суровікін мав зв'язки з вагнерівцями

Суровікін не з'являвся на публіці з минулої суботи, коли він опублікував відео, в якому благав главу ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина припинити його бунт. Відтоді його місцезнаходження залишається невідомим.

У ПВК "Вагнера" не відповіли на запит CNN щодо ролі Суровікіна. Наразі незрозуміло, що передбачає VIP-членство Вагнера, зокрема, яка фінансова вигода.

Було відомо, що Суровікін мав зв'язки з групою найманців, але документи викликають сумніви в близькості високопоставлених російських військових і бойовиків Пригожина.

Зверніть увагу! Суровікін з початку жовтня 2022 року командував окупаційними військами Росії в Україні. Йому приписують ідею завдавати масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі. Із січня 2023 року його усунули з посади командувача військ і він став командувачем ПКС Росії.

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