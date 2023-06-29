Сєргєя Суровікіна від 2017 року пов'язують з ватажком ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним. Проте важливо, що він публічно не підтримав бунт лідера терористів та його найманців проти Кремля і навіть записав звернення до вагнерівців зі закликом зупинитися.

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Однак це не врятувало його від репресивної машини Кремля, що уже починає їси сама себе. Також не дивно, що користувачі мережі почали продукувати меми промисловими масштабами через цей "курйоз", – інформує 24 Канал.

"Бунт скоїв Пригожин, а сяде – Суровікін"

Зазначимо, що поки не було офіційної інформації стосовно того, що екскомандувача російської армії у війні проти України відправили в слідчий ізолятор, хоча й про це пишуть міжнародні ЗМІ з посиланням на власні авторитетні джерела.

Водночас люди у твітері сміються, що, мовляв, хотів скоїти переворот Пригожин, але чомусь цапом-відбувайлом зробили Суровікіна.

Зверніть увагу! Керував окупантами в Україні Суровікін з жовтня 2022 року по січень 2023-го. Потім його назначили на посаду командувача Військово-космічних сил Росії.

В ізоляторі і не в ньому "одночасно"

Один з користувачів, згадавши про експеримент австрійського фізика Ервіна Шредінгера, написав: "Суровікін Шредінгера". Для того, аби зрозуміти, що він мав на увазі, слід знати про експеримент, що має назву "Кіт Шредінгера".

Власне, Шредінгер помістив уявного кота в коробку та нібито облаштував все так, що упродовж години з ймовірністю у 50% може розпастися ядро, яке спричинить загибель цього "кота".

Отже, імовірність того, що кіт живий або мертвий дорівнює 50%. А згідно з квантовою механікою, кожна елементарна частинка одночасно може перебувати в кількох станах. Тому й кіт Шредінгера в цьому експерименті може бути живий і мертвий водночас, допоки хтось не відкриє коробку та не перевірить це.

Простіше кажучи, цей користувач, очевидно, хотів сказати жартома, що зараз Суровікін в слідчому ізоляторі й за його межами – "одночасно". Знатимемо ми стовідсотково, де він насправді, лише тоді, коли з'явиться офіційна інформація про це від Кремля.

До теми Підтверджують одразу 3 джерела: Financial Times пишуть, що Суровікін таки затриманий

"У камері тюрми Лефортово"

Існує інформація, що Суровікін зараз саме у Лефортово – це слідчий ізолятор у Москві, що підпорядкований міністерству юстиції Росії і розташований у районі Лефортово. Про це також були меми.

Важливо! Суровікін має чимало прізвиськ. Зокрема його називають: "Сирійський м'ясник" та "Генерал Армагеддон".

Коротко про заколот Пригожина