Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус. Він переконаний, що рішення про заколот Пригожин приймав не сам, за ним стояла група конкретної "башні".

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Російської опозиції не існує

На думку американського політолога, наступником російського диктатора Путіна стане представник політичної еліти.

Забудьте про існування російської опозиції. З цього роблять щось таке, хоча у Росії немає навіть такого представника, як Світлана Тихановська. Хоча вона теж не представляє сильної та харизматичної особистості. Це теж мильна бульбашка, яка накачується країнами Заходу,

– сказав Юнус.

Перший президент Росії Боріс Єльцин обирав свого наступника з політичної еліти. Тоді домовилися на компромісній фігурі – Путіну.

Зараз у Росії йде протистояння й поки конкретного персонажа немає. Проте це буде гравець політичної еліти, з яким погодяться всі.

"Хто буде? Однозначно представник цієї системи, але конкретно сьогодні ніхто сказати не може. Це може бути й Патрушев, й Бортніков або навіть з тих, чиї прізвища не з'являються", – додав американський політолог.

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Наслідки заколоту Пригожина: коротко