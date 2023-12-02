Окупанти пояснюють збільшення чисельності армії зростанням загроз для Росії, пов'язаних з війною проти України та розширенням НАТО. Утім, голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін таким чином хотів завуальовано продовжити мобілізацію.
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Стратегія змінилася
У 2022 році Владімір Путін намагався розв'язати кадрову проблему завдяки так званій масштабній мобілізації. Тоді росіяни мобілізували понад 300 тисяч військовослужбовців. Хвиля призову спричинила набагато більший психологічний тиск на загарбників, ніж сама звістка про початок війни.
Факт мобілізації у 2022 році для росіян був деморалізаційним. Він призвів до масового виїзду людей за кордон і до певних негативних очікувань,
– сказав голова центру політичних студій "Доктрина".
Тому, щоб зменшити негативні настрої перед виборами, російська влада розв'язала питання єдиним шляхом – збільшила чисельність контрактників. Окупанти навіть створили для новоприбулих нові місця на високооплачуваних солдатських посадах та спеціальностях, за мірками Росії.
Мета – продовжити збільшувати російську армію, не оголошуючи масову мобілізацію та зберігаючи тихий тон.
Ба навіть, міноборони Росії сказало, що буцім у зв'язку зі збільшенням чисельності російської на 170 тисяч військовослужбовців, проводити мобілізацію в країні чи збільшувати призов на строкову службу не планують.
Заявляється, що збільшення чисельності реалізується поетапно громадянами, які висловлюють бажання проходити військову службу за контрактом.
Божко про мобілізацію в Росії: дивитися відео
Часткова мобілізація в Росії
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що Росія не відмовляється від цілі "знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни". За його словами, "Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року".
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький прокоментував мобілізаційну кампанію всередині Росії. За його переконанням, держава-агресорка готова до процесу великої хвилі мобілізації: уточнені всі списки, все переведено в електронний облік, значно посилені вимоги законодавства, норми кримінального кодексу Росії у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство.
- Водночас, за його словами, масова мобілізація – дуже потужний удар по економіці Росії, тому що призивається найбільш працездатне населення, яке має працювати й робити продукт, забезпечувати промислову активність.