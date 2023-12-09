Об этом заявил руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг. В частности, по его словам, указ диктатора Путина по увеличению численности вооруженных сил может иметь несколько причин.

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Кивисельг подчеркнул, что, по официальным заявлениям Кремля, увеличение армии происходит за счет контрактников.

В то же время в Институте изучения войны уверены, что это скорее нынешняя численность вооруженных сил России и этим указом они просто пытаются выровнять ситуацию, чтобы она соответствовала реальности,

– отметил Кивисельг.

Также руководитель разведки считает, что, несмотря на это, нельзя исключать, что россияне будут увеличивать численность армии в ближайшие годы.

"Была речь о том, что в нашем регионе будет воссозданы Московский и Ленинградский военные округа, что будет больше всего способствовать увеличению численности личного состава. Вероятно, увеличение численности личного состава будет происходить в целом и также у наших границ", – заявил он.

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