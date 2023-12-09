Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 338 120 одиниць особового складу. При цьому у Генштабі зауважили, що статистика орієнтовна через високу інтенсивність боїв.
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Втрати ворога 9 грудня
- особового складу – 338120 (+900) осіб,
- танків – 5632 (+6),
- бойових броньованих машин – 10519 (+11),
- артилерійських систем – 8058 (+1),
- РСЗВ – 919 (+0),
- засоби ППО – 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
- крилаті ракети – 1585 (+14),
- кораблі /катери – 22 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7),
- спеціальна техніка – 1159 (+0)
Втрати росіян станом на 9 грудня / Інфографіка Генштабу
Головне про ситуацію на фронті
- Українські військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, завдають російським окупантам втрат у живій силі й техніці на Мелітопольському напрямку, а також продовжують штурмові дії південніше Бахмута.
- На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили 35 атак, а на Мар'їнському – 24 атаки.
- Усього за добу відбулось 95 бойових зіткнень.
- Минулої доби російські окупанти завдали 28 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ.