С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 338 120 единиц личного состава. При этом в Генштабе отметили, что статистика ориентировочная из-за высокой интенсивности боев.

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Потери врага 9 декабря

  • личного состава – 338120 (+900) человек,
  • танков – 5632 (+6),
  • боевых бронированных машин – 10519 (+11),
  • артиллерийских систем – 8058 (+1),
  • РСЗО – 919 (+0),
  • средства ПВО – 605 (+0),
  • самолетов – 324 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
  • крылатые ракеты – 1585 (+14),
  • корабли /катера – 22 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10598 (+7),
  • специальная техника – 1159 (+0)


Потери россиян по состоянию на 9 декабря / Инфографика Генштаба

Главное о ситуации на фронте

  • Украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, наносят российским оккупантам потери в живой силе и технике на Мелитопольском направлении, а также продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
  • На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили 35 атак, а на Марьинском – 24 атаки.
  • Всего за сутки произошло 95 боевых столкновений.
  • За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов с РСЗО.