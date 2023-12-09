С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 338 120 единиц личного состава. При этом в Генштабе отметили, что статистика ориентировочная из-за высокой интенсивности боев.

Смотрите также Тайный проект Кремля. Дезертирство, пьяные перестрелки, потери: чем живет новая бригада России

Потери врага 9 декабря

личного состава – 338120 (+900) человек,

танков – 5632 (+6),

боевых бронированных машин – 10519 (+11),

артиллерийских систем – 8058 (+1),

РСЗО – 919 (+0),

средства ПВО – 605 (+0),

самолетов – 324 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),

крылатые ракеты – 1585 (+14),

корабли /катера – 22 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 10598 (+7),

специальная техника – 1159 (+0)



Потери россиян по состоянию на 9 декабря / Инфографика Генштаба

Главное о ситуации на фронте