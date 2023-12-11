Втім, можна припустити, що цей бронетранспортер цілком може бути музейним експонатом. Адже окупанти втрачають під Авдіївкою чимало й техніки, й щоб не було браку на полі бою, Кремль може розконсервовувати стару техніку.

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Рідкісний БТР-90 під Авдіївкою

Окупанти застосовують у боях на Авдіївському напрямку рідкісну техніку. Настільки рідкісну, що її сміливо можна називати "музейним експонатом". Так, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка за допомогою дрона фіксували втрати окупантів.

У розгромленій колоні російської техніки під Авдіївкою помітили рідкісний БТР-90 "Росток". Окупанти покинули його біля населеного пункту Красногорівка Донецької області. На опублікованих кадрах видно, що бронетранспортер має деякі пошкодження, але не знищений вщент.

Рідкісний БТР-90 "Росток" під Авдіївкою: дивіться відео

Це вже не вперше під Авдіївкою помічають цей рідкісний БТР-90. У жовтні 2023 року у Донецькій області також помітили, що ворог використовував "музейний" бронетранспортер під час атак.

У чому рідкісність БТР-90 "Росток"

Скільки Росія має БТР-90 "Росток" – невідомо. Втім, у мережі припускають. що їх усього одиниці, адже Кремль так і не запустив цю техніку у масштабне виробництво.

БТР-90 – це перший бронетранспортер, який презентувала Росія після розвалу СРСР. У 1994 році його вперше продемонстрували публіці й почали випробування, які закінчили через 10 років – у 2004.

Цей бронетранспортер міноборони Росії прийняло на озброєння у червні 2008 року й тоді планувалося до 2011 року запустити його у серійне виробництво. Втім, згодом у Росії розробили новий колісний БТР, а "Росток" – виявився нікому не потрібним.

До слова, Росія офіційно показувала лише одну машину БТР-90 "Росток". Це відбулося на параді у Москві у 2015 році. Тоді ж було оголошено, що програму БТР-90 "Росток" закривають, так і не запустивши його у серійне виробництво.