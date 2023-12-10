Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що все залежатиме від того, які сили та засоби ворог може залучити для боїв за Авдіївку та Куп'янськ.

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Навряд чи окупанти використають буквально усі резерви для захоплення цих населених пунктів. Адже тоді вони можуть банально спалити величезні ресурси – і нічого не досягнути.

Що буде далі на фронті

Як наголосив Світан, найімовірніше окупанти спробують розтягнути свої атаки принаймні до весни 2024 року. За цей час вони посилено атакуватимуть позиції Сил оборони України.

До Нового року у них немає можливості виконати це завдання. Це нереально. Вони будуть намагатися зробити це до так званих виборів у березні 2024 року. За 3 місяці спробують вийти на Куп'янськ-Вузловий. Саме цей пункт їм особливо потрібен,

– вважає Світан.

Зверніть увагу! Нещодавно з'явилася інформація, скільки особового складу залучили окупанти на Авдіївському напрямку. Там зараз розташовані десятки тисяч окупантів.

Куп'янськ-Вузловий – важлива логістична точка, яку Росія хоче перетворити у воєнний хаб. Паралельно загарбники будуть пробувати витиснути українських військових з Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

Також Росія має намір витиснути наших військових з лівого берега річки Оскіл та Сіверського Дінця та загалом якось дійти до Лимана, щоб відновити втрачені раніше позиції. Все буде залежати від того, які сили та засоби будуть в Сил оборони. Якщо достатньо, то втримаємо ці лінії оборони,

– сказав Світан.

Ситуація на фронті: коротко