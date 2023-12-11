Впрочем, можно предположить, что этот бронетранспортер может быть музейным экспонатом. Ведь оккупанты теряют под Авдеевкой немало и техники, и чтобы не было недостатка на поле боя, Кремль может расконсервировать старую технику.

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Редкий БТР-90 под Авдеевкой

Оккупанты применяют в боях на Авдеевском направлении редкую технику. Настолько редко, что ее смело можно называть "музейным экспонатом". Да, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко с помощью дрона фиксировали потери оккупантов.

В разгромленной колонне российской техники под Авдеевкой был замечен редкий БТР-90 "Росток". Оккупанты покинули его возле населенного пункта Красногоровка Донецкой области. На опубликованных кадрах видно, что бронетранспортер имеет некоторые повреждения, но не уничтожен до основания.

Редкий БТР-90 "Росток" под Авдеевкой: смотрите видео

Это уже не в первый раз под Авдеевкой замечают этот редкий БТР-90. В октябре 2023 г. в Донецкой области также заметили, что враг использовал "музейный" бронетранспортер во время атак.

В чем редкость БТР-90 "Росток"

Сколько у России есть БТР-90 "Росток" – неизвестно. Впрочем, в сети предполагают, что их всего единицы, ведь Кремль так и не запустил эту технику в масштабное производство.

БТР-90 – первый бронетранспортер, который презентовала Россия после развала СССР. В 1994 году его впервые продемонстрировали публике и начали испытания, закончившиеся через 10 лет – в 2004 году.

Этот бронетранспортер минобороны России принял на вооружение в июне 2008 года и тогда планировалось к 2011 году запустить его в серийное производство. Впрочем, впоследствии в России разработали новый колесный БТР, а "Росток" оказался никому не нужным.

Кстати, Россия официально показывала только одну машину БТР-90 "Росток". Это произошло на параде в Москве в 2015 году. Тогда же было объявлено, что программу БТР-90 "Росток" закрывают, так и не запустив его в серийное производство.