Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в действиях оккупантов не стоит искать никакой логики. Поэтому трудно говорить о тенденциях или тактике россиян во время атак.

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Что изменилось по сравнению с прошлой зимой

В 2022 году враг начал свой ракетный террор по инфраструктуре еще в первой половине октября. В этом году все происходит позже.

"Я бы не связывал это с погодными условиями или теплой осенью. Думаю, вопрос в том, что им нужно было накопить способности. А сейчас они будут использовать то, что собрали", – сказал Александр Мусиенко.

Позже мы сможем увидеть тенденции, временные промежутки, количество ракет. Надо, чтобы прошло время для того, чтобы сделать промежуточные выводы о тактике атак россиян.

Украинские мощности растут даже с учетом того, как мы можем защитить небо. А мощности россиян существенно не увеличиваются, хотя они производят ракеты и в обход санкций завозят то, что им для этого необходимо,

– подчеркнул Мусиенко.

Действительно ли "Шахеды" настолько эффективны

Нехватку ракет оккупанты пытаются компенсировать, используя беспилотники. Однако все идеи о создании "Шахедов" с реактивным двигателем никак не свидетельствуют об их высокой эффективности. На самом деле россияне просто пытаются хоть что-нибудь сделать.

Что касается реактивного двигателя, то следует понимать, что он потребляет много топлива. Для этого нужно увеличить бак и, соответственно, вес. Также придется снизить взрывную часть или вообще все переделать. Есть еще другие варианты, но тогда "Шахеды" будут лететь на более короткие дистанции и просто не достигнут цели,

– заметил Мусиенко.

Удары баллистики по Киеву показывают, что россияне пытаются прорвать кольцо нашей противовоздушной обороны, выявить систему Patriot. Поэтому не стоит исключать, что враг снова попытается ударить "Кинжалами" или провести комбинированные атаки.

"Думаю, то, что они не бьют по объектам критической инфраструктуры так мощно, как в прошлом году, это не из-за изменения подходов, а потому, что объемы и средства у них уменьшились", – подчеркнул Мусиенко.

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