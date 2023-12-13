Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав ракетный обстрел Киева 13 декабря и 11 декабря.
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Как отметил Свитан, 14 декабря Владимир Путин собирается организовать так называемую "большую пресс-конференцию", которую в прошлом году отменил. Ему нужен информационный фон, что он якобы побеждает и "держит в страхе" столицу Украины.
В этом контексте следует отдавать себе отчет, что еще один такой удар может повториться и в ночь на 14 декабря. Случиться ли он или нет – никто точно не скажет. Но разумно будет подготовиться и в случае тревоги пойти в укрытие.
Масштабной атаки им нет смысла делать. Будет 10 или 100 ракет – создается одинаковый информационный фейерверк. Тут не в количестве ракет смысл. Им нужен видеоряд. Вряд ли будет масштабная атака. Но точно что-то может быть,
– сказал Свитан.
Параллельно могут начаться новые наступательные действия на Востоке. Тут под атаку способен попасть любой участок: от Купянска – до Угледара. Сейчас почва несколько промерзла, поэтому оккупанты могут попытаться активнее применить собственную технику. Но результат уже ясен – будет много уничтоженных российских БМП, танков и т.д.
Он может начать предпринимать наступательные действия, чтобы подчеркнуть "ореол сильного Путина", который хочет послать куда-то россиян с этим своим посланием,
– сказал Свитан.
Обстрел Киева 13 декабря: коротко
- В ночь на 13 декабря оккупанты запустили баллистические ракеты по Киеву. Силы ПВО уничтожили все 10 вражеских воздушных целей.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты точно получат ответ. Также Украина продолжает работать над усилением собственной ПВО.
- В результате падения обломков ракет был поврежден многоэтажный дом. А рядом с ним образовалась большая воронка.