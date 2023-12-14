Власне, опублікували ролик анонімні телеграм-канали у середу, 13 грудня. Вони зазначають, що літак Су-34, який перевозила вантажівка, був пошкоджений та прямував на ремонт.

Дивіться також Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень

Винищувач Росії не доїхав до ремонту

Варто сказати, що Су-34 є багатоцільовим винищувачем-бомбардувальником, що може завдавати авіаударів на відстані від 150 до 600 кілометрів.

Окупанти неодноразово хвалилися цим літаком, але, схоже, що не навчилися поводитися з такою технікою належним чином. Зрештою це лише на руку Збройним Силам України.

Пошкоджений російський винищувач Су-34 прямував на ремонт, але "дураки й дороги" вирішили добити його. Машина з літаком злетіла у кювет. Вічного польоту,

– жартує телеграм-канал "Військовий кур'єр".

Додамо, що вартість одного такого літака становить близько 36 мільйонів доларів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратили понад 20 відповідних винищувачів.

Вантажівка з винищувачем Су-34 перекинулася в Росії: дивіться відео

Проблеми росіян: останнє