Власне, опублікували ролик анонімні телеграм-канали у середу, 13 грудня. Вони зазначають, що літак Су-34, який перевозила вантажівка, був пошкоджений та прямував на ремонт.
Дивіться також Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень
Винищувач Росії не доїхав до ремонту
Варто сказати, що Су-34 є багатоцільовим винищувачем-бомбардувальником, що може завдавати авіаударів на відстані від 150 до 600 кілометрів.
Окупанти неодноразово хвалилися цим літаком, але, схоже, що не навчилися поводитися з такою технікою належним чином. Зрештою це лише на руку Збройним Силам України.
Пошкоджений російський винищувач Су-34 прямував на ремонт, але "дураки й дороги" вирішили добити його. Машина з літаком злетіла у кювет. Вічного польоту,
– жартує телеграм-канал "Військовий кур'єр".
Додамо, що вартість одного такого літака становить близько 36 мільйонів доларів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратили понад 20 відповідних винищувачів.
Вантажівка з винищувачем Су-34 перекинулася в Росії: дивіться відео
Проблеми росіян: останнє
- У Генштабі повідомили 14 грудня, що за минулу добу на той світ відправилось 1 300 загарбників. Загалом від початку широкомасштабної російсько-української війни – близько 342 800 ворожих військових. Також противник втратив 5 692 танків, 10 616 бойових машин, 8 088 артилерійських систем та 920 одиниць РСЗВ.
- Особливо російська армія втрачає особовий склад в районі Авдіївки, намагаючись оточити місто. У Білому домі інформували, що за це час Кремль втратив близько 13 тисяч бійців лише на цій ділянці фронту, а також близько 220 одиниць бойової техніки. Ці цифри не можуть не вражати – вони засвідчують блискучу роботу Сил оборони по загарбниках.
- Водночас у ворога існує нестача зброї. Власне, брак високоточних ракет окупанти намагаються компенсувати безпілотниками типу "Шахед", але вони, вочевидь, не є настільки ефективними. Про це розповідав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.