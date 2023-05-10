Про це повідомляють російські ЗМІ. Під атаку цього разу потрапив наливний пункт нафтопроводу у селищі Свень, пише 24 Канал.

Дивіться також У Воронезькій області дрони атакували військовий полігон: є десятки поранених солдатів

Обставини події

Цікаво, що пропагандисти не кажуть, що саме стало причиною вибуху. Ймовірно, у росіян закінчилась фантазія для казочок про "атаку українських безпілотників".

Додамо, що селище Свень розташоване неподалік українського та білоруського кордонів.

Селище Свень: дивіться на карті

За інформацією ворожих телеграм-каналів, "щось" атакувало три порожніх резервуари для зберігання нафтопродуктів. Власне, на них виявили пробоїни діаметром близько 10 сантиметрів.

Звісно, що пропагандисти повідомили, що жодних витоків чи займання при цьому не сталося і ніхто не постраждав. Однак, швидше за все, це брехня.

Додають, що наразі невідомо, якими саме боєприпасами обстріляли "Дружбу". Однак вказують, що два удари по резервуарах завдали близько п'ятої години ранку.

Попередні атаки на "Дружбу": що відомо