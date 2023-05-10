Об этом сообщают российские СМИ. Под атаку на этот раз попал наливной пункт нефтепровода в поселке Свень, пишет 24 Канал.

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Обстоятельства происшествия

Интересно, что пропагандисты не говорят, что именно стало причиной взрыва. Вероятно, у россиян закончилась фантазия для сказочек об "атаке украинских беспилотников".

Добавим, что поселок Свень расположен недалеко от украинской и белорусской границ.

Поселок Свень: смотрите на карте

По информации вражеских телеграмм-каналов, "что-то" атаковало три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов. Собственно, на них обнаружили пробоины диаметром около 10 сантиметров.

Конечно, пропагандисты сообщили, что никаких утечек или возгорания при этом не произошло и никто не пострадал. Однако, скорее всего, это ложь.

Добавляют, что неизвестно, какими именно боеприпасами обстреляли "Дружбу". Однако указывают, что два удара по резервуарам нанесли около пяти часов утра.

Предыдущие атаки на "Дружбу": что известно