Дроны якобы атаковали территорию нефтепровода в Брянской области и сбросили боеприпас. Об этом сообщили в российских телеграмм-каналах. 24 Канал.
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Предварительные заявления
Заметим, станция расположена в 27 километрах от границы с Беларусью. Предыдущий инцидент был там 15 марта. Тогда на объекте якобы нашли взрывчатку, которую, как заявляли пропагандисты, сбросили с дрона.
О других случаях российские СМИ умалчивали, однако в сети писали, что последний инцидент в Брянской области был четвертым.
Объект не перекачивает нефть
Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин рассказывал, что в течение 2023 года НПС "Новозыбков" не перекачивает нефть, а резервуары пустые. Поэтому цель предполагаемой атаки неясна.
Очевидно, это могут быть очередные провокации пропагандистов.
Похожие случаи
- Пропагандистские СМИ сообщали о якобы якобы беспилотнике. упал недалеко от объекта "Газпрома". Россия традиционно обвиняла Украину в атаках на ее инфраструктурные объекты.
- Также писали, что от неизвестных БПЛА пострадала нефтебаза "Роснефти" в Туапсе. Издание публиковали фото последствий разрушений, возникших после пожара.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на такие обвинения еще раз отвечал, что Украина не наносит ударов по России, а ведет оборонительную войну.