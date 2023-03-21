Дрони нібито атакували територію нафтопроводу у Брянській області й скинули боєприпас. Про це повідомили у російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал.
До теми У Росії повідомили про 3 "невідомі" безпілотники, які вели розвідку над ППО в Москві
Попередні заяви
Зауважимо, станція розташована за 27 кілометрів від кордону з Білоруссю. Попередній інцидент був там 15 березня. Тоді на об'єкті нібито знайшли вибухівку, яку, як заявляли пропагандисти, скинули з дрона.
Про інші випадки російські ЗМІ замовчували, однак в мережі писали, що останній інцидент у Брянській області був саме четвертим.
Об'єкт не перекачує нафту
Офіційний представник "Транснафти" Ігор Дьомін розповідав, що протягом 2023 року НПС "Новозибків" не перекачує нафту, а резервуари порожні. Тому ціль ймовірної атаки незрозуміла.
Очевидно, що це можуть бути чергові провокації пропагандистів.
Схожі випадки
- Пропагандистські ЗМІ повідомляли про безпілотник, який нібито впав недалеко від об'єкта "Газпрому". Росія традиційно звинувачувала Україну в атаках на її інфраструктурні об'єкти.
- Також писали, начебто від невідомих БПЛА постраждала нафтобаза "Роснафти" у Туапсе. Видання публікували фото наслідків руйнувань, які з'явилися після пожежі.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк на такі звинувачення вкотре відповідав, що Україна не завдає ударів по Росії, а веде оборонну війну.