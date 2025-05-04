Кроме того, из-за взрыва повреждены межэтажные перекрытия и есть угроза полного обрушения подъезда, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Взрыв в московской многоэтажке

Предварительно, в многоэтажке мог сдетонировать газовый баллон в квартире на девятом этаже. Известно о по меньшей мере 15 пострадавших. Также три человека погибли. Они были заблокированы на балконе 9-го этажа и задохнулись. Все трое были обнаружены в соседней с взорвавшейся квартирой,. Еще трое людей могли находиться в квартире, в которой произошел взрыв.

В сети распространяют жуткие кадры с места происшествия. На одном из видео, распространенном в сети, погибшие люди, высунувшиеся из окон. Они сгорели заживо, так и не дождавшись спасения.

Многоэтажка пылает в Москве: смотрите видео

Напомним, что в Гидропарке Киева 4 мая вспыхнул крупный пожар, дым был виден на весь район.