Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о пожаре на ТЭЦ в Москве

По данным росСМИ, на юге Москвы возникло возгорание ТЭЦ-26, которое охватило площадь около 20 квадратных метров.

Как сообщает прокуратура Москвы, возгорание возникло в трансформаторной подстанции. Причины инцидента в настоящее время выясняются.

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве: смотрите видео

В МЧС заверили, что якобы горело электрооборудование, которое используется для нужд станции и не влияет на работу ТЭЦ. Подача электроэнергии не прекращалась, никаких перебоев зафиксировано не было.

Сейчас пожар уже потушили, обошлось без пострадавших.

Напомним, что вчера, 16 апреля, в российском Курске по улице Агрегатной возникла масштабный пожар на подшипниковом заводе. По словам очевидцев, возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.