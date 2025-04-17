Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу на ТЕЦ в Москві

За даними росЗМІ, на півдні Москви виникло загоряння ТЕЦ-26, яке охопило площу близько 20 квадратних метрів.

Як повідомляє прокуратура Москви, займання виникло в трансформаторній підстанції. Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Пожежа на ТЕЦ-26 у Москві: дивіться відео

У МНС запевнили, що нібито горіло електрообладнання, яке використовується для потреб станції і не впливає на роботу ТЕЦ. Подача електроенергії не припинялася, жодних перебоїв зафіксовано не було.

Наразі пожежу вже загасили, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, у російському Курську по вулиці Агрегатній виникла масштабна пожежа на підшипниковому заводі. За словами очевидців, загоряння сталося у приміщенні, яке здавалося в оренду власнику шиномонтажу.