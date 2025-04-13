Потужний вибух почули близько 5:10. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише 24 Канал. Місцеві мешканці діляться кадрами пожежі, видно стовп чорного диму.

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У частини мешканців міста зникло світло. Причиною вибуху попередньо називають "замикання на трансформаторній підстанції, що на вулиці Терешковій". На місце події вже прибули екстрені служби, пожежу намагаються загасити.

Згодом з'явився перший коментар російських рятувальників. Вони підтвердили пожежу на електропідстанції в Оренбурзі та заявили, що відкрите горіння ліквідовано, а постраждалих – немає.