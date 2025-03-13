Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також БпЛА атакували управління магістральних газопроводів в Саратовській області

Що відомо про пожежу на Московській ТЕЦ

За попередньою інформацією, пожежа виникла на даху восьмиповерхової будівлі ТЕЦ-16. Над будівлею спостерігають густий чорний дим.

Пожежа на ТЕЦ-16 / Фото росЗМІ

Цікаво, що пожежники не можуть під'їхати до палаючої будівлі. Попри спроби проїхати через КПП, їх не пропустили. Співробітники ТЕЦ стверджують, що це "режимний об'єкт".