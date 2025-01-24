Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали, які поширюють кадри диму, який здіймається над ворожим об'єктом.

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Що відомо про атаку на ТЕЦ у Рязані

За попередньою інформацією, безпілотні літальні апарати окрім Рязанського НПЗ також атакували найбільшу місцеву теплоелектростанцію – Ново-Рязанську. У мережі оприлюднили відповідні відео.

Вона забезпечує централізоване тепло та електропостачання для понад 40 промислових підприємств російського міста, у тому числі найбільших підприємств Південного промислового вузла.

Дрони атакували Ново-Рязанську ТЕЦ: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Водночас місцева влада наразі детально не коментувала ситуацію на об'єктах у Рязані, лаконічно відзвітувавши про нібито збиття безпілотних літальних апаратів у регіоні та запевнивши, що постраждалих немає.

Атака БпЛА на ТЕЦ у Рязані: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Триває ліквідація наслідків повітряної атаки на Рязань. Працюють усі оперативні служби. Знаходжусь на робочому місці, всі профільні структури отримали відповідні доручення,

– повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков.

За його словами, наразі оцінюють масштаби матеріальних збитків.

Безпілотники атакували ТЕЦ у Рязані: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

До слова, росіяни скаржаться на атаку БпЛА у низці областей, серед них опинилася і Московська, дрони нібито летіли на російську столицю. За даними росЗМІ, які цитують мера Москви Сергія Собяніна, їх буцімто збили сили ППО у міських округах Коломна та Раменське.