Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы, которые распространяют кадры дыма, который поднимается над вражеским объектом.

Смотрите также В Рязани заявляют о массированной атаке БпЛА, раздаются взрывы: под ударом мог оказаться НПЗ

Что известно об атаке на ТЭЦ в Рязани

По предварительной информации, беспилотные летательные аппараты кроме Рязанского НПЗ также атаковали крупнейшую местную теплоэлектростанцию – Ново-Рязанскую. В сети обнародовали соответствующие видео.

Она обеспечивает централизованное тепло и электроснабжение для более 40 промышленных предприятий российского города, в том числе крупнейших предприятий Южного промышленного узла.

Дроны атаковали Ново-Рязанскую ТЭЦ: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

В то же время местные власти пока подробно не комментировали ситуацию на объектах в Рязани, лаконично отчитавшись о якобы сбивании беспилотных летательных аппаратов в регионе и заверив, что пострадавших нет.

Атака БпЛА на ТЭЦ в Рязани: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы. Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения,

– сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, сейчас оценивают масштабы материального ущерба.

Беспилотники атаковали ТЭЦ в Рязани: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

К слову, россияне жалуются на атаку БпЛА в ряде областей, среди них оказалась и Московская, дроны якобы летели на российскую столицу. По данным росСМИ, которые цитируют мэра Москвы Сергея Собянина, их якобы сбили силы ПВО в городских округах Коломна и Раменское.