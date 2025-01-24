Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У Московській області вже відзвітували про "успішне збиття" силами ППО.
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Нічна атака безпілотників на Росію триває, кілька дронів летіли на Москву. Через це відразу 2 аеропорти в області тимчасово закрили.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У Московській області вже відзвітували про "успішне збиття" силами ППО.
Дивіться також У Курську – гучний вечір: росіяни жаліються на масовану атаку