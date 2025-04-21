Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В США загорелся самолет с пассажирами

В США в международном аэропорту Орландо загорелся самолет с почти 300 пассажирами на борту. Так, борт Airbus A330 авиакомпании Delta Air Lines совершал рейс Орландо – Атланта.

Как рассказывают свидетели инцидента, самолет с пассажирами только выкатился из ворот, начал взлетать, когда один из двигателей начал пылать.

Сначала сообщалось, что на борту было около 200 пассажиров, однако впоследствии в авиакомпании уточнили, что их количество было значительно больше – 282. Так, самолет был полностью заполнен.

В сети опубликовали кадры, как в аэропорту горел самолет. Так, на одном видео можно увидеть, как густой дым поднялся над бортом.

В США загорелся самолет с пассажирами: смотрите видео

На другом видео можно увидеть, как во время пожара над самолетом поднимается пламя. В это время службы проводят эвакуацию пассажиров из самолета.

Пожар на самолете: смотрите видео

На другом видео пассажиры показали, как пожар выглядел из салона самолета. На кадрах видно, что языки пламени охватили почти все крыло.

Пожар двигателя из салона самолета: смотрите видео

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Всех пассажиров оперативно эвакуировали, а пожар – потушили.

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