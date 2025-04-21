Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

До теми Впав на залізничну колію: в США розбився літак, є загиблі, ще 1 людина поранена

У США загорівся літак з пасажирами

У США в міжнародному аеропорту Орландо спалахнув літак з майже 300 пасажирами на борту. Так, борт Airbus A330 авіакомпанії Delta Air Lines здійснював рейс Орландо – Атланта.

Як розповідають свідки інциденту, літак з пасажирами тільки-но викотився з воріт, почав злітати, коли один з двигунів почав палати.

Спочатку повідомлялося, що на борту було близько 200 пасажирів, однак згодом в авіакомпанії уточнили, що їхня кількість була значно більшою – 282. Так, літак був повністю заповнений.

У мережі опублікували кадри, як в аеропорту горів літак. Так, на одному відео можна побачити, як густий дим здійнявся над бортом.

У США загорівся літак з пасажирами: дивіться відео

На іншому відео можна побачити, як під час пожежі над літаком здіймається полум'я. У цей час служби проводять евакуацію пасажирів з літака.

Пожежа на літаку: дивіться відео

На іншому відео пасажири показали, як пожежа виглядала з салону літака. На кадрах видно, що язики полум'я охопили майже все крило.

Пожежа двигуна з салону літака: дивіться відео

На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Усіх пасажирів оперативно евакуювали, а пожежу – загасили.

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