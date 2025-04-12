Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
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В США впав літак
Відомо, що літак впав між штатом Флорида та регіоном Нова Англія.
За даними Федерального управління цивільної авіації США, близько 10:20 ранку літак Cessna 310 з трьома пасажирами на борту вилетів з аеропорту Бока-Ратон і прямував до міжнародного аеропорту Таллахассі, однак згодом він впав.
Всі троє людей, які перебували на борту, загинули в авіакатастрофі. Ще одну людину, яка перебувала неподалік, госпіталізували. Її життю наразі нічого не загрожує.
Зараз триває розслідування обставин катастрофи.
Мер Бока-Ратона Скотт Сінгер висловив скорботу з приводу загибелі людей.
"Сьогодні наші серця сповнені болем через цю трагічну загибель людей. Наші думки й молитви звернені до родин загиблих і всіх постраждалих", – сказав він.
Нагадаємо, нещодавно авіакатастрофа з гелікоптером сталася і в Нью-Йорку. Вертоліт впав у річку Гудзон. На борту перебувало шестеро осіб. Вказується, що всі загинули.