Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что могло стать причиной пожара в "Москва-Сити"

Сначала в сети появилась информация о том, что в "Москва-Сити" прогремели три взрыва. После чего на территории возник масштабный пожар. На место происшествия отправились экстренные службы.

Пожар в "Москва-Сити": смотрите видео

Впоследствии очевидцы сообщили, что взорвался автомобиль на парковке "Москва-Сити". Правда, пока неизвестно, кто ее владелец.

Автомобиль, который взорвался на парковке: смотрите видео

Сразу после взрыва произошло возгорание строительных материалов. Также причиной взрывов якобы стали три баллона с горючим, которые подорвались из-за значительного поднятия давления.

Сейчас водители массово пытаются эвакуировать свои ценные автомобили, которые оказались в эпицентре пожара. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, что на прошлой неделе в Москве горела ТЭЦ. Там вспыхнула трансформаторная подстанция.