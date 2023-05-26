Эти отряды применяют для "мясных штурмов" и не учитывают количество потерь. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.
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Идут в бой даже в гражданском
Если раньше для штурмовых действий привлекали отряды вагнеровцев и спецназовцев регулярной российской армии, то сейчас в большинстве своем используют отряды "Шторм Z". Бойцы этих отрядов оснащены стрелковым оружием, гранатами и ручными гранатометами.
Очень часто они штурмуют без касок и бронежилетов и даже в гражданской одежде, которая дестабилизирует наших защитников – нужно время, чтобы выяснить, не заблудились ли это местные жители,
– рассказал Федоренко.
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С потерями враг не считается
По его словам, эти штурмовики мобилизованы в таком количестве, что позволяет добавлять их в состав российских подразделений, участвующих в боевых действиях как на Авдеевском и Бахмутском, так и на Купянском направлениях. Их задача максимально приблизиться к Силам бороны и окопаться.
"Вот они вырыли место на один штык – их наши воины ликвидировали. Зашла еще одна группа и рядом вырыла еще под один штык – их снова ликвидировали. И так пока они не выкопают полноценную позицию. И ради этого они могут положить до 100 человек в одном секторе", – отметил Федоренко.
После этого на эту позицию приходят лучше оснащенные и более подготовленные подразделения российской регулярной армии и продолжают штурм на близком расстоянии. Но даже несмотря на огромные потери им не удается далеко продвинуться.
Что известно об отрядах "Шторм-Z"
- В начале апреля Институт изучения войны сообщил, что российская армия начала рекрутировать резервистов для создания спецподразделений по ведению боевых действий в городах
- Члены этих военных формирований имеют отдельный устав. Командир может применить оружие к подчиненному, если он отказывается выполнять приказ.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в основном эти штурмовые роты замечали на лимано-купянском направлении. Россия набирает туда узников и находящихся под следствием людей.