Загарбник поскаржився, що командири постійно обманювали. Слова російського полоненого передає 24 Канал.

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"Коли приїжджали, бачили, що все не так"

Іванченко воює з 2016 року. Росіянин розповів, що у перший день повномасштабної війни вторгся в Україну разом з іншими загарбниками з території Білорусі. Полонений зазначив, що командири постійно брешуть "звичайним" військовим.

Зачитувалися листівки, наші "позитивні" моменти, що десь закріпилися, десь щось "взяли". Потім, коли знайшли вихід в Інтернет, – цього немає. Наприклад, та ж артилерія дуже рідко влучала у наші цілі, які командири давали. Нам говорили, що все "ніштяк", все працює, але кінець-кінцем коли приїжджали, це не так,

– підкреслив окупант.

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До речі, полонений росіянин заявив, що не зміг би сказати в очі синові, що виконував наказ, коли вторгся в Україну. Іванченко наголосив, що нібито "стадом йшов за іншими".