Об одном из таких случаев рассказал боец ВСУ с позывным "Гром". Ему и его товарищу, вдвоем, удалось захватить в плен сразу 21 оккупанта. Как это было – читайте на сайте 24 Канала.

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Стоят 21 "рыло" и просятся в плен

Военный "Гром" рассказывает, что сначала он вместе с побратимом взял в плен одного оккупанта. Тот пытался скрыться от ВСУ в подвале.

Тогда ребята решили схитрить. Они дали испуганному россиянину автомат и приказали, чтобы тот за 40 минут привел в плен еще несколько своих сослуживцев.

И тот подпрыгом побежал выполнять задание, результаты которого удивили украинских военных.

Россиянин обежал всю деревню и в указанное время привел к ногам украинцев 21 одного вражеского солдата. Вместе с оружием.

Стоят 21 рыло и говорят, что мы в плен… А нас двое,

– смеется "Гром".

Очевидно, оккупанты этого только и ждали – приглашение в плен.

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