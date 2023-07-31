Про один із таких випадків розповів боєць ЗСУ з позивним "Грім". Йому та його товаришу, вдвох, вдалося захопити у полон одразу 21 окупанта. Як це було читайте – на сайті 24 Каналу.
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Стоять 21 "рило" і просяться до полону
Військовий "Грім" розповідає, що спочатку він разом із побратимом взяв у полон одного окупанта. Той намагався сховатися від ЗСУ у підвалі.
Тоді хлопці вирішили схитрувати. Вони дали переляканому росіянину автомата і наказали, аби той за 40 хвилин привів до полону ще кілька своїх "сослуживцев".
І той підстрибом побіг виконувати завдання, результати якого напрочуд здивували українських військових.
Росіянин оббіг усе село і у вказаний час привів до ніг українців аж 21 одного ворожого солдата. Разом зі зброєю.
Стоять 21 рило і кажуть, що ми в полон… А нас двоє,
– сміється "Грім".
Вочевидь, окупанти на це тільки й чекали – запрошення полону.
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Здача росіян у полон: що відомо
- На тлі українського контрнаступу росіяни частіше почали здаватися до полону. Так, на Таврійському напрямку зафіксовано рекордну кількість випадків здачі у полон. Вибору в росіян небагато: або відступити і бути вбитими своїми, або загинути від рук ЗСУ. Окупанти обирають жити.
- Аби захопити у полон росіян, ЗСУ часто змушені проявляти креативність. Як результат – один полонений приводить із собою ще кілька товаришів.
- Інколи росіяни губляться і самі випадково натрапляють на позиції ЗСУ.