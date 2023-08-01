Полонений Єрьомін В'ячеслав В'ячеславович 1976 року народження зі станиці Дінської, що у Краснодарському краї, заявив, що не знає, за що росіяни воюють в Україні. Також йому незрозуміла позиція бойовиків з невизнаних псевдореспублік, які Росія створила на тимчасово окупованій частині Донбасу. Про це пише 24 Канал.

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Загарбники та колаборанти дуже зловживають наркотиками

Єрьомін заявив, що росіяни та гауляйтери активно вживають марихуану. Серед бойовиків є чимало наркоманів. У них з цього починається ранок. Цей факт зруйнував для росіянина міф кремлівських пропагандистів, що намагалися героїзувати колаборантів та гауляйтерів.

Наркотиками зловживає і командир його роти, а також його оточення. За словами полоненого, ці особи не воювали, а просто отримували зарплату та курили заборонені речовини.

Полонений зізнався, що таких великих доз не бачив у житті. Однак його командиру було цього мало, на що він жалівся. Росіянин поставив риторичне питання, як з такими мізками можна командувати та брати участь в бойових діях.

Окупанти нікого не вважають за людей

Єрьомін згадав, як загарбники примусово збирали з бойовиків квазіутворення Донбасу готівку нібито на купівлю антидронових рушниць та завищували ціни, а росіян не чіпали. Після цього він на власні очі побачив, що ця зброя при наведенні на український безпілотник не запрацювала.

Крім цього росіяни вимагали чималі гроші з бойовиків за одноденні відпустки. Однак загарбники їх неохоче надавали, бо боялися, що ті втечуть. Також проблеми з відпустками були у мобілізованих з Росії. Їм відмовляли по кілька разів. Через це в них дуже впав моральний дух та почалися проблеми з психікою.

Ще полонений розповів про те, як росіяни відмовлялися забирати своїх "двохсотих", що лежали по 2 – 3 місяці. Вони вважалися зниклими безвісти, навіть якщо трупи були поруч з їхніми позиціями. За його словами, багато російських сімей не можуть отримати тіла родичів та нормально їх поховати.

Полонений відчув різницю між ЗСУ та армією Росії

Росіянин визнав, що окупанти та ЗСУ по різному воюють та поводять себе. Він не побачив серед українських воїнів нікого з перегаром. Його здивувало, що серед наших захисників багато молодих людей.

Ви – герої, а ми до вас приперлися… Нацизму я тут не побачив зовсім. Нацизм квітне у Москві,

– сказав він.

Єрьомін також здивувався людяному ставленню до себе з боку воїнів ЗСУ. Він спростував фейк кремлівської пропаганди про нібито жахливі умови для росіян в українському полоні.

Він назвав розв'язану його країною війну м'ясорубкою, а також закликав росіян ховатися від мобілізації та у будь-який спосіб уникати участі в агресії держави-терориста проти України.

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