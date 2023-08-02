Мета російської пропаганди в тому, щоб посіяти сумніви в українцях та іноземцях. Терористи прагнуть зупинити опір та отруїти мозок хибними тезами.

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Українці мають бути готові до атак ботоферм

Росіяни активно використовують технологію "краплі правди". Вони намагаються знайти реальні проблеми країн та штучно їх роздути. Серед українців російська пропаганда просуватиме тези про корупцію на всіх щаблях влади. Боти окупантів писатимуть, що "країну вже давно обікрали", а також "наші головні вороги у Раді".

Росіяни поширюватимуть тези про "внутрішніх ворогів"/ ГУР

Також в методичці вказано, що росіяни почнуть активно роздувати тези про "диктатуру в Україні". Зокрема, вони писатимуть, що "Зеленський скасував вибори" і "узурпував владу".

Окупанти використовуватимуть маніпуляції / ГУР

На громадян Німеччини, Франції, Ізраїлю та США росіяни розповсюджуватимуть такі теми: "Африканці: "Франція, забирайся, ласкаво просимо, Росія", "Тихоокеанські танці Макрона на граблях", "Економіку Німеччини очікує обвал", "Криза вже прийшла у кожну оселю", "Справи проти Нетаньягу фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа".

Зокрема, російські ботоферми розповідатимуть про кризу саме на фоні допомоги України. Це має змусити іноземців виступати проти підтримки країни.

Безперечно, соцзабезпечення доклало чимало зусиль, щоб скоротити свої витрати. Щоправда, те, що в результаті без допомоги залишилося багато і без того небагатих німців, навряд чи це хвилює федеральний уряд. Воно надто зайняте постачанням танків та боєприпасів для України,

– так виглядає текст з російської методички для Німеччини.

Росіяни використовують всі методи дезінформації