Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. По ее словам, Россия готовится использовать выборы на оккупированных территориях для усиления давления на гражданское население.

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Очередная подмена понятий

"То, что Россия собирается провести на оккупированных Херсоне и Запорожье, трудно назвать выборами. В прошлом году оккупанты уже проводили "референдум" под дулами автоматов. Тогда россияне вламывались в подъезды и квартиры и требовали от людей за что-то проголосовать.

Очевидно, что и в этот раз "волеизъявление" будут проводить по подобному сценарию. Сами захватчики открыто заявили, что с 31 августа по 7 сентября будут проводить голосование по домам, якобы для большей безопасности гражданских.

Следует знать! Псевдовыборы окупантов имеют целью избрать дополнительное количество депутатов в российский парламент. Этим оккупанты надеются "интегрировать" оккупированные территории в российскую политическую систему. В то же время, по сообщению Павла Лисянского, оккупационная администрация отдает предпочтение назначенным из Москвы функционерам, а не местным коллаборантам.

"Это ни в коем случае нельзя называть демократическим процессом. Но есть и положительный момент: Россия обнародовала список своих кандидатов в открытом доступе. Фактически это поможет нам выявить коллаборантов, которые решением баллотироваться обеспечили себе место на скамье подсудимых", – убеждена Сысоева.

Репрессии оккупантов продолжаются

На этом фоне оккупанты усилили принудительную паспортизацию населения, продолжавшуюся на оккупированных территориях с первых дней вторжения. Сначала россияне пытались соблазнить местное повышение выплат. Но уже впоследствии начался полноценный шантаж.

Теперь отсутствие российского паспорта означает невозможность получить пенсию, медицинскую помощь и другие услуги. Большинство граждан Украины не соглашаются добровольно получить российский паспорт, но, к сожалению, это едва ли не единственный инструмент, который помогает выжить в условиях оккупации.

Алиса Сысоева о ситуации на оккупированных территориях: смотрите видео

Также россияне пытаются создать на оккупированную территорию информационный вакуум. Они прилагают большие усилия для того, чтобы "нашпиговать" местное население пропагандой.

"Часто бывает, что оккупанты врываются в начальные школы и заставляют детей писать письма российским солдатам. А старшеклассникам же раздают дневники с военной присягой на первой странице, намекая, что в будущем их могут мобилизовать", – подчеркнула Сысоева,

Что известно о псевдовыборах на оккупированных территориях