Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что россияне предпринимают подобные действия лишь по нескольким причинам. В частности, кадыровцев переместили, чтобы те "наводили порядок" во временно оккупированной части Запорожской области.
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Почему увеличилось количество кадыровцев
Обычно количество кадыровцев увеличивается, когда у оккупантов начинает "цветнуть" дезертирство. Так, российское руководство пытается удержать войско на месте. В частности, чтобы те не смогли убежать и рассредоточиться на других участках фронта.
Как правило, они появляются во время очень активных действий со стороны Сил обороны и занимают определенный рубеж в роли загонов, который удерживает своих же на своих рубежах,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
В российских военных продолжается ротация, в том числе подразделения ротируются между собой. Запорожское направление требует усиления, для этого оккупанты отводят часть бригад с Востока на восстановление в Херсонскую область.
Наталья Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео
Как видим, левобережье Херсонщины уже не такой тихий берег, на котором можно восстановить силы и собраться в кучу. Здесь разворачиваются довольно стремительные события, именно поэтому россияне так отчаянны.
Ситуация на Запорожском фронте
- Украинские военные имеют успехи в Запорожском направлении. Подразделения сил обороны уже зашли в Работино после интересных маневров. На этом участке удалось осуществить сразу три точки нагрузки на оборону оккупантов, чего они не ожидали.
- ВСУ ко второй линии обороны врага в этом направлении. Враг, вероятно, имеет достаточно ограниченное присутствие в населенном пункте. Аналитики не зафиксировали прибытия никаких новых российских соединений или частей западнее Запорожской области, кроме боковой переброски вражеских частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-юг" в августе.
- Если наши военные продвинутся еще на несколько километров к югу, то смогут получить артиллерию в Токмак. В режиме "серой зоны" противник пытается удержать западную и юго-западную часть.