Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что россияне предпринимают подобные действия лишь по нескольким причинам. В частности, кадыровцев переместили, чтобы те "наводили порядок" во временно оккупированной части Запорожской области.

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Почему увеличилось количество кадыровцев

Обычно количество кадыровцев увеличивается, когда у оккупантов начинает "цветнуть" дезертирство. Так, российское руководство пытается удержать войско на месте. В частности, чтобы те не смогли убежать и рассредоточиться на других участках фронта.

Как правило, они появляются во время очень активных действий со стороны Сил обороны и занимают определенный рубеж в роли загонов, который удерживает своих же на своих рубежах,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

В российских военных продолжается ротация, в том числе подразделения ротируются между собой. Запорожское направление требует усиления, для этого оккупанты отводят часть бригад с Востока на восстановление в Херсонскую область.

Наталья Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео

Как видим, левобережье Херсонщины уже не такой тихий берег, на котором можно восстановить силы и собраться в кучу. Здесь разворачиваются довольно стремительные события, именно поэтому россияне так отчаянны.

Ситуация на Запорожском фронте