Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ, передає 24 Канал. Водночас Ілля Євлаш наголосив, що ситуація контрольована.

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"Шторм-Z" та регулярні війська

Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп'янський напрямок, то там перебуває близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп'янського напрямку, то там 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч російських окупаційних військ,

– зазначив речник.

Євлаш додав, що ворог на Лимано-Куп'янському напрямку активно використовує штурмовиків так званих загонів "Шторм-Z", а ще регулярні війська, зокрема, танковий полк.

Плани у загарбників не змінилися. Окупанти й далі намагаються просто кількістю завалювати наші позиції, створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники.

Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність та влучність бажає бути кращого,

– зауважив Євлаш.

Також наголосив, що українські військові контролюють ситуацію в районі Куп'янська та Лиману.

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"Ворог може збільшити інтенсивність наступальних дій"

Напередодні у розвідці Великої Британії заявили, що окупаційні війська можуть збільшити інтенсивність бойових дій. Один з потенційних напрямків – Лимано-Куп'янський.

"Існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп'янськ – Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", – зазначили в розвідці.