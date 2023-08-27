За прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений с армией страны-агрессорки. При этом в Генштабе отметили и активную работу наших солдат по позициям оккупантов.

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Какие события происходили на фронте 27 августа

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что информация о ракетных обстрелах Украины ночью 27 августа – уточняется. В то же время россияне также наносили удары вдоль линии фронта нашего государства.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов. Также он совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам,

– говорится в отчете Генштаба.

Там отметили, что в результате этих атак пострадали и повреждения домов. Военные подчеркнули, что вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Несмотря на это, наши Вооруженные Силы работали по кафирам на линии фронта. В частности, они наносили удары по позициям личного состава и техники врага.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника", – подчеркнули военные.

Работали также ракетные подразделения Сил обороны вместе с артиллеристами. Так, за прошедшие сутки они поразили 2 зенитно-ракетных комплекса россиян, 1 район сосредоточения их личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях.

В заключение в Генштабе отметили, что украинцы обязательно победят вместе. Там также призывали поддерживать наших военных.

Как идет контрнаступление ВСУ