За прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений с армией страны-агрессорки. При этом в Генштабе отметили и активную работу наших солдат по позициям оккупантов.
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Какие события происходили на фронте 27 августа
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что информация о ракетных обстрелах Украины ночью 27 августа – уточняется. В то же время россияне также наносили удары вдоль линии фронта нашего государства.
За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов. Также он совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам,
– говорится в отчете Генштаба.
Там отметили, что в результате этих атак пострадали и повреждения домов. Военные подчеркнули, что вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Несмотря на это, наши Вооруженные Силы работали по кафирам на линии фронта. В частности, они наносили удары по позициям личного состава и техники врага.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника", – подчеркнули военные.
Работали также ракетные подразделения Сил обороны вместе с артиллеристами. Так, за прошедшие сутки они поразили 2 зенитно-ракетных комплекса россиян, 1 район сосредоточения их личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях.
В заключение в Генштабе отметили, что украинцы обязательно победят вместе. Там также призывали поддерживать наших военных.
Как идет контрнаступление ВСУ
- Министр обороны Украины Алексей Резников ответил критикам, что говорят о медленном наступлении украинских Вооруженных Сил. Он отметил, что контрнаступление – это не голливудский блокбастер, заверив, что наше государство не будет посылать военных, чтобы они погибли без всякого результата в бою.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на Востоке Украины враг всеми силами пытается помешать наступлению ВСУ. Однако, по ее словам, наши защитники оказывают этому героическое сопротивление.
- Маляр также отметили, что на Юге наши военные иногда приближаются ко второй линии обороны. В то же время враг никуда там не может двигаться.