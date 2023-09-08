В частности, было "горячо" в Бердянске. По данным источников 24 Канала в СБУ, там раздались взрывы на так называемом "избирательном участке". Ее оккупанты обустроили в муниципальном лицее.

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Оккупантский "участок" должен был заработать уже 8 сентября. Однако не так случилось, как оккупантам предполагалось. Горе-участок так и не заработал. Все из-за взрывов, прогремевших там в ночь на 8 сентября. Сообщают, что жару оккупантам насыпала СБУ.

Россияне – в истерике. Они ноют из-за подрыва неустановленного предмета и думают-думают, как спастись от новых визитов "хлопка".

В то же время оккупанты тщетно стараются. У них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины. От "хлопка" никто не скроется.

В Олешках взорвали ФСБ-шников

Тревожно для окупантов было и в Олешках на Херсонщине. Там 7 сентября взорвали авто с ФСБ-шниками. Один из них сразу отправился на концерт в Кобзон. Другой был в очень тяжелом состоянии (надеемся, в ближайшее время он присоединится к коллеге). Кроме того, ранения получили российские военные, сопровождавшие ФСБ-шников.