Так, у тимчасово окупованій Новій Каховці партизанам вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації. Партизани ліквідували окупантів, які транспортували "бюлетені".
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Партизани підірвали автомобіль окупантів
Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць" під час так званих виборів, влаштованих Кремлем на тимчасово окупованих територіях.
Внаслідок підриву авто один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.
Партизани підірвали авто з окупантами / Фото Центр Національного Спротиву
Українці зривають "вибори" росіян на окупованих територіях
- Українці перетворюють так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях у пекло для російських загарбників і колаборантів, які їх підтримують.
- Українці не тільки ігнорують псевдовибори, які Росія незаконно проводить ще й під дулами автоматів, але й псують бюлетені.
- Що більше, у будівлях, які окупанти використовують для "виборів", стають "бавовни".
- Так, 8 вересня у тимчасово захопленому місті Пологи Запорізької області пролунали вибухи. Міський голова міста Пологи Юрій Коноваленко підтвердив інформацію, що "бавовна" завітала до будівлі, де зібралися окупанти разом із "виборчими комісіями" Росії.
- Швидше за все, мовиться про будинок культури, який окупували росіяни.
- Що більше, джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що наші оборонці дронами-камікадзе "проголосували" на одній з так званих дільниць у Запорізькій області.
- Дрони вдарили по штабу росіян у селі Скельки Василівського району, який окупанти використовували для зберігання виборчих бюлетенів і документів. Після вибухів окупанти в паніці оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.