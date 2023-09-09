Міський голова міста Пологи Юрій Коноваленко підтвердив інформацію, що 8 вересня приблизно о 17:00 в місті пролунали вибухи. Він зазначив, що окупанти, ймовірно, звозили до тієї будівлі документацію щодо так званих "виборів".
До теми Під дулами автоматів: що відомо про псевдовибори на окупованій Херсонщині
Вибухи, ймовірно, прогриміли в будинку культури
"Чи виборча дільниця, чи в них називається штаб, чи центральний виборчий округ там. Чи звозили вони туди документацію, бо цілий день поступала інформація, що містом мандрують колаборанти разом з росіянами та військовими: йдуть практично в кожен будинок, в кожну квартиру та стукають, дзвонять, щоб люди голосували під дулом автомата. І, мабуть, вони все-таки звезли туди", – сказав Коноваленко.
За його словами, пролунало декілька вибухів, після яких росіяни одразу максимально перекрили центр міста Пологи. Ймовірно, вибух стався у будинку культури.
Мені невідомо наскільки зруйнована будівля. За моїми даними, це наш центральний будинок культури. Вони і так званий референдум проводили там, у них там був центральний офіс, де вони збиралися та за гуманітарку голосували люди. Вони рекламували, що його типу ремонтували за рахунок якоїсь Пензи. Тому, я думаю, це центральний будинок культури був,
– сказав мер міста Пологи.
Українські дрони атакували штаб окупантів
- Українські дрони-камікадзе "проголосували" на одній з так званих дільниць у Запорізькій області. Дрони вдарили по штабу росіян у селі Скельки Василівського району.
- Цей штаб окупанти використовували для зберігання виборчих бюлетенів і документів. Після вибухів окупанти оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.
- Також для окупантів псевдовибори "дуже гучно" розпочалися в окупованому Бердянську. Зокрема, два потужні вибухи пролунали на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць".
- Військова охорона не встигла допомогти й залишилась під завалами.